“Ante la crisis, más institucionalidad”

Desde Futuro Entrerriano, línea interna de la UCR de Entre Ríos, consideran necesario tomar posición pública ante la grave situación institucional, económica y social que experimenta Entre Ríos, traducida en el sufrimiento desesperanzado de los entrerrianos. “Ante la crisis, más institucionalidad”, proponen al tiempo que afirman que “la democracia mejora con más democracia”.



“Nuestra provincia atraviesa el comienzo de expansión de la pandemia y, a ciencia cierta, es imposible determinar el final del estado de excepción tanto a nivel nacional como provincial”, sostienen.



“Es notorio que el gobierno provincial ha practicado un seguidismo acrítico de las medidas que implican cada fase y las ha aplicado sin tener en cuenta la realidad provincial, y aún más, no generando su propia estrategia. Sostuvo y sostiene la no circulación comunitaria solo por razones políticas, las evidencias diarias así lo demuestran”, afirman desde Futuro Entrerriano.



“Las consecuencias económicas y sociales de esta epidemia son devastadoras para grandes sectores de la sociedad: la pérdida del empleo, el aumento de la pobreza y el deterioro educativo emergen como realidad concreta”, remarcan.



En este marco, consideran que “este contexto de crisis sanitaria, social, y de deterioro del desarrollo humano y económico debe ser enfrentado no sólo con claras políticas, sino también con el juego de instituciones republicanas fuertes y creíbles”.



“Los partidos políticos, y en particular la UCR, deben marcar con meridiana claridad cuál es su posición y acción ante la crisis”, subrayan.



“Reclamamos entonces que el gobierno provincial convoque y los partidos políticos participen -por lo pronto la UCR debe ser abanderada de ello- de un diálogo sincero que permita encontrar los caminos que nos saquen de la actual situación y, si fuere posible, mitiguen los terribles efectos de la post-pandemia. En este sentido, los Poderes del Estado deben funcionar plenamente”, aseguran.



¿Por ello, Futuro Entrerriano “se encuentra ocupado en lograr que la UCR de Entre Ríos escuche a todos los radicales que tienen mucho para aportar, y así fortalecer nuestro rol y desterrar las prácticas corruptas y revalorizar nuestra capacidad de aporte honesto y austero en la administración pública, con hombres y mujeres ejemplares en sus máximos cargos y representaciones, y respetando las leyes y nuestra Carta Orgánica sin dobleces y sin aprovecharse de (¡ellas en circunstancias excepcionales”, afirman.



“Bregamos para que la ciudadanía sienta que el radicalismo es quien puede restaurar los valores éticos perdidos, la decencia y ser el que marque un camino de desarrollo sustentable”, concluyen.