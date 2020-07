El mes de julio constituye una época que nos lleva a la reflexión y al pensamiento a quienes creemos en los dos movimientos políticos modernos. Los radicales y peronistas recordamos en julio a quienes nos fundaron en la historia. Un día como hoy recordamos la partida de Leandro Alem y Juan Perón. Un 3 de julio se apagó la vida de Hipólito Yrigoyen. Y el 26 de julio es el aniversario del día en que se nos fue Eva Perón y se produjo la revolución radical de 1890.Como siempre decimos, no para vivir del pasado, menos aún para el homenaje vacío. No son ellos los que necesitan nuestro homenaje. Sino porque nosotros somos los que precisamente necesitamos recordarlos para inspirarnos en sus mejores ideas y acciones. Los radicales reconocemos y valoramos lo hecho por el peronismo en su nacimiento, poniendo en vigencia viejas leyes sociales en beneficio del pueblo. Pero en nuestro campo, traemos al presente a Leandro Alem.El Alem que luchó en el campo de batalla, como un soldado más, durante la organización nacional.El Alem que se opuso a que la ciudad de Buenos Aires fuera la capital de la República, siendo el único hombre de su tiempo, el único que expresó contundentemente que si Buenos Aires se convertía en la capital, el país en su conjunto se transformaría en un ser con una enorme cabeza y miembros raquíticos. Profecía que el tiempo le dió la razón y destruyó el federalismo que Leandro alentaba como pilar de la Unión Cívica Radical.El Alem que vió en el pueblo al único soberano, y que dado el fraude obsceno que practicaban los gobernantes de la época, movilizó a la ciudadanía mediante revoluciones armadas, y regó con sangre argentina el suelo patrio para que fuera el pueblo y no nadie más, quien decidiera su destino mediante elecciones limpias.Pero si Alem nos mostró la tierra prometida, fue Hipólito Yrigoyen el que llegó a ella. Hipólito, tras un cuarto de siglo de intransigencia, abstención y revolución, arrancó del régimen gobernante la ley electoral que aseguró el voto secreto, universal y obligatorio. Por eso en 1916 fue el primer presidente elegido por el pueblo.Su puño recio rompió la ligadura que nos ataba a las más perversa de las dependencias, al fraude electoral, la manipulación de las elecciones. Él logró sepultar el fraude y que a partir de 1912, como él mismo decía: “La nación ha dejado de ser gobernada, para gobernarse a sí misma”.Su gobierno marcó la agenda que aún nos moviliza: libertad, justicia social, educación pública, las primeras leyes sociales, reforma universitaria, YPF y la integración de nuestro territorio a través de colonizaciones, rutas y vías férreas. Todo ello, eliminando la idea de un Estado Argentino neutral, como antes se hacía, suplantándolo por un Estado presente en todos los campos: en los conflictos obreros, en la educación y en la economía.Los que homenajeamos durante julio tenían personalidades muy distintas. Entonces, ¿qué los unía?Eran nacionales, ese es el hilo conductor que los agrupa. Vistieron de celeste y blanco y le dieron argentinidad a los inmigrantes, que venían desde todo el mundo escapando a las guerras y al hambre; a los trabajadores; a los estudiantes; dándole movilidad social ascendente a todo el pueblo argentino.Por eso rechazamos esta absurda idea lanzada por el diputado nacional Cornejo, quien, irresponsablemente, lanzó la posibilidad de separar a la provincia de Mendoza de la República Argentina. Basándose en la injusticia del unitarismo imperante, sin justificación alguna vociferó que habría que pensar en una Mendoza que tiene todo para ser un país independiente.Le recordamos que desde 1806, durante las invasiones inglesas, y en mayo de 1810, nuestros mejores hombres y mujeres diseñaron y llevaron adelante la concepción de la patria grande.Somos sanmartinianos, no podemos olvidar entonces, su grandeza militar que lo llevó no a conquistar, sino liberar pueblos, en la idea política de un continente unido y grande. Solo el centralismo de quienes gobernaban entonces impidió concretar acabadamente ese sueño.Pero la unidad nacional, inscripta a fuego en nuestra Constitución, se llevó adelante con el esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos.Por eso lucharon San Martín, Belgrano, nuestros caudillos federales, el radicalismo y el peronismo.Los dichos de Cornejo son ridículos. Somos una nación, y la tarea de integrar nuestro país no está finalizada. La Unidad Nacional no debe ser menoscabada. Nunca permitiremos que una provincia argentina opte por el exilio. Ni ebrios ni dormidos.