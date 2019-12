Redacción de Página Política De la

En una nota en la que se da cuenta de los últimos movimientos del canciller Felipe Solá, se consigna la propuesta del entrerriano en una embajada sensible para la gestión de Alberto Fernández.En el puesto estaba el dirigente peronista Mariano Caucino. La complejidad del puesto surge viene de la mano de la polémica surgida en torno a la persistencia o no de un decreto de Mauricio Macri que consideró a Hezbollah como grupo terrorista. Desde Cancillería, al momento, se han descartado esa posibilidad.En la nota, se confirma que la embajada de Estados Unidos será para Jorge Argüello, y la de Uruguay, para el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne, ambos amigos, de máxima confianza, del presidente Fernández.También se pidió el plácet a Brasilia, para Daniel Scioli, quien igual que Argüello e Iribarne, vienen trabajando antes en lo relativo a su misión.Otro peronista que tendrá una embajada importante por su cercanía, por la agenda de trabajo dentro del Mercosur, con temas económicos y de seguridad, entre es Domingo Peppo, que irá a Paraguay. Peppo gobernó Chaco entre 2015 y 2019, sucedió a Jorge Capitanich, y será sucedido por Capitanich.Otro nombramiento confirmado es el del abogado platense Carlos Alberto Raimundi para la misión de la Organización de Estados Americanos.