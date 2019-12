Los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros dispusieron además la prisión preventiva de Varisco, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario, tal como había solicitado el fiscal, teniendo en cuenta sus problemas cardíacos y la reciente operación de cadera. El tribunal consideró que el dirigente radical “tuvo y sigue teniendo poder territorial, medios, estructuras materiales y humanas que pueden favorecer su extrañamiento del proceso”. El tribunal, además, inició el trámite para colocarle al ex intendente una tobillera electrónica a fin de controlar el cumplimiento de la medida.Además, los jueces decidieron remitir a la fiscalía de primera instancia una denuncia que los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Cullen, a la que también hizo referencia Varisco en sus últimas palabras, sobre una propuesta que supuestamente hiciera la ministra Patricia Bullrich para que Varisco “entregara” al ex concejal Pablo Hernández y la ex policía Griselda Bordeira a cambio de que se archivara la causa judicial.También fueron condenados el ex concejal Hernández y la ex policía y funcionaria Bordeira, que recibieron penas de cinco años de prisión –continuarán detenidos bajo arresto domiciliario– y deberán pagar una multa de 37.500 pesos.Del mismo modo, fue condenado Daniel Andrés Celis, líder de la organización narcocriminal a la que se vincularon los funcionarios municipales. En su caso, recibió una pena de trece años de prisión y se le impuso una multa de 250.000 pesos.También fueron condenados otros veintidós integrantes de la organización, por el aterrizaje de una avioneta cargada con más de trescientos kilos de marihuana y por haber colaborado en el relanzamiento de la banda narcocriminal a partir de un nuevo acuerdo de financiamiento con funcionarios municipales. La mayoría recibieron prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme y cuatro de ellos quedaron en libertad. Otras seis personas resultaron absueltas: Hernán Rivero, Renzo Bertana, Miguela Valde –el hijo y la madre de Celis–, Patricio Larrosa, la curandera María Esther Márquez y el agente de tránsito Alan Viola.Asimismo, se dispuso el decomiso de la avioneta Cessna 210A en la que se transportaron los 317 kilos de marihuana que la Policía Federal incautó en un campo de Colonia Avellaneda, un automóvil Honda Fit y un Volkswagen Vento, ambos pertenecientes a Miguel Ángel Celis; una Toyota Hilux que utilizaban los hermanos José y Omar Ghibaudo, dueños del campo; una Ford F-100, de Luis Orlando Céparo; una Chevrolet S-10 perteneciente a José Marcial Caballero; un automóvil Chevrolet Cruze, propiedad de Eduardo Celis, hermano de Tavi; una moto Yamaha FZ16, que pertenece a Juan Manuel Gómez; un automóvil Peugeot 307 y dinero en efectivo.