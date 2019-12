Redacción de Página Política De la

Varisco hizo una breve declaración –admitió que lo hacía contra las recomendaciones médicas y de sus defensores– en la que reconoció haber celebrado un acuerdo político con Daniel Andrés Celis, pero negó que implicara el financiamiento del narcotráfico. Dijo además que no hay escuchas telefónicas que lo involucren en actividades ilícitas y afirmó que sus declaraciones juradas de bienes de bienes demuestran que no ha registrado un crecimiento patrimonial ni que haya sustraídos fondos públicos.También apuntó contra la ex ministra Patricia Bullrich afirmó que la causa tuvo una “intencionalidad política” y que hay gente que lo quiere “destruir políticamente”.“Hay dos maneras de hacer política: una nueva que tiene que ver con la tecnología y las redes sociales y otra que es la vieja buena política, que tiene que ver con el contacto con la gente y es la que adopté y me llevó a todos los rincones de la ciudad”, resaltó Varisco.El ex intendente explicó que durante la campaña electoral tomó contacto “con casi todos los movimientos vecinales, empresarios y sindicatos; así ocurrió en el caso de Celis, que era un referente del Movimiento Vecinalista del Oeste” y agregó: “Nunca dije que no lo conocía, pero mi relación (con Celis) era netamente política”.En ese marco, explicó que “el Movimiento Vecinalista del Oeste participó de un tramo de la campaña, con sus idas y vueltas, y al ganar existieron exigencias. Esos pedidos vienen de los militantes de manera individual; algunas veces tienen reconocimiento y muchas veces se dice que no” e insistió en que la agrupación política encabezada por Celis “participó de la campaña, pero no existió nada que nos vincule a una actividad ilícita”.“No hay ninguna escucha que me vincule con el tema de la droga y sí hay algunas que hablan de un incumplimiento político”, enfatizó Varisco.Varisco señaló que “la política tiene dos tipos de acuerdos, uno explícito y otro implícito en donde la buena militancia exige reconocimiento y salvar situaciones personales de empleo”, dejando entrever que hubo contratos asignados a personas allegadas a Celis. “Por supuesto que hubo exigencias y reconocimientos, pero nada vinculado con la droga. De hecho, las escuchas no me involucran personalmente aunque hablan de incumplimiento e insatisfacción de acuerdos políticos, pero no de droga”, insistió.Sin embargo, negó haber hecho un acuerdo de financiamiento del narcotráfico: “Es algo agraviante, no existe ninguna escucha que me vincule con actividades ilegales, no lo hice por mí ni por interpósita persona”, aseguró.Asimismo, dijo que es “un desatino” sugerir que haya prometido adjudicar obras públicas a la empresa de Cristian Silva, un lugarteniente de Celis.Luego embistió contra Patricia Bullrich: “¿Cómo se entiende que después de miles de horas de escuchas telefónicas, yo esté procesado y en todas esas escuchas no hay una sola mención que me vincule con una actividad ilegal? ¿Cómo se sostiene que después de allanamientos en los que se secuestraron documentos no haya ninguna prueba? ¿Cómo se entiende que funcionarios policiales dependientes del Ministerio de Seguridad hayan hecho un informe sesgado y parcial que fue derribado por los funcionarios de carrera del municipio; que se haya presentado como una malversación de dinero?”, se preguntó.El ex intendente consideró que hubo “intencionalidad política” y que hay personas –a las que no identificó– que quisieron destruirlo políticamente. “Yo no creo en las casualidades, creo que hubo funcionarios nacionales que intentaron perjudicarme: no me explico por qué Patricia Bullrich tuiteó a todo el país mi procesamiento, ni que se haya victimizado acusando a mi espacio político por una foto o que haya hablado de narcomunicipio”, se quejó.AMPLIAREMOS