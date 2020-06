Redacción de Página Política De la

El ex intendente radical está condenado por narcotráfico a seis años y medio de prisión aunque cumple la condena domiciliaria mientras espera que se resuelva la apelación. El libro cuestiona el proceso judicial y denuncia una persecución política por parte de miembros del gobierno nacional de Mauricio Macri, como dejó trascender en su entorno durante mucho tiempo.El capítulo vinculado a la causa judicial, el ex intendente sostuvo: “He tenido que escribir sobre lo que nunca hubiese querido hacer: una defensa de mí mismo. Lo escribo pensando en aquellas personas que saben de mi inocencia, pero necesitan argumentos para sostenerla. Aquellos que crean o no en mi inocencia hallarán elementos que deja al descubierto el esquema de mentiras y persecución entorno a mi persona, que es decir a la cabeza visible de un movimiento político de Paraná que a muchos les ha costado enfrentar con las herramientas de la democracia”.Y agregó: “Asumí el desafío de escribir con mucha humildad, porque es también el deseo de muchos amigos que esperaban que yo hiciera esto: decir mi verdad y denunciar la flagrante violación a principios básicos, como la defensa, que repugna al Estado de derecho”.En los otros capítulos del trabajo que se anunció, Varisco adelantó que aborda sus vivencias políticas en esta ciudad, se informó a“La construcción política en Paraná desde el advenimiento de la democracia y aspectos de la ciudad son temas que creo que nunca han sido suficientemente abordados y estudiados, de modo que hago mi aporte en primera persona, no porque se trate de mi visión simplemente, sino porque he sido honrado para estar en un lugar desde donde se pueden contar muchas cosas para el conocimiento de la vida colectiva”, dijo Varisco.El libro, que rescatará también anécdotas y tramos relevantes de la vida política argentina y del radicalismo, es el resultado de charlas que jóvenes de Paraná e integrantes de la Juventud Radical mantuvieron con el ex intendente antes de la cuarentena.La edición del libro – se informó en el entorno de Varisco - será publicado con el aporte de afiliados y militantes de la agrupación política que acompañó toda su trayectoria de más de 40 años en el radicalismo.