Lo cierto es que el favorable paquete para el ex diputado justicialista ofrecido por la Procuración General comprende a la causa de violencia de género que tiene como víctima a la ministra de Salud.Allende sellará en juicio abreviado una mochila de cuatro delitos por los que está imputado: enriquecimiento ilícito; negociaciones incompatibles con la función pública; y dos amenazas coactivas. Una de ellas a Velázquez y la otra al periodista Martín Carboni. El acuerdo implica la entrega de bienes (en un porcentaje muy menor al adquirido ilícitamente) y una pena de 2 años y 8 meses. Dos años el mínimo en el delito de enriquecimiento según el Código Penal.Velázquez fue consultada este jueves por el acuerdo judicial y dijo: “De eso prefiero no hablar, no ha sido una buena semana con ese tema”. Y agregó: “Es una causa que está vigente y en los momentos en que se me ha consultado no emitido opinión, pero no ha sido una buena semana en relación con ese tema; sobre todo ayer (miércoles), una fecha en que el componente de la violencia nos sigue atravesando. Pero mi causa sigue en pie. Eso es lo que puedo decir”, se despachó en el programa En el dos mil también.El juicio abreviado – como se informó, lo deberá sellar el juez José María Chemez en una audiencia pública en la que aún no se ha fijado fecha.