Diputados estrenó la sesión online Redacción de Página Política 23 Abr, 2020

Irritación

Deducción

"Antecedente" La votación de este jueves exhibe fisuras en el interbloque opositor que podrían transformarse en grietas más profundas y poner en riesgo su unidad.



Pero más allá de los malestares internos, en Cambiemos muestran optimismo. Rescatan que el presidente de la Cámara, Ángel Giano haya “aceptado” que con un tercio de los votos (12 sobre 34) se pueda llamar a interpelación a un ministro. Es en definitiva –afirman- lo que ordena la Constitución. Pero la práctica predominante ha sido que, en casos como estos, el pedido de interpelación muera en comisión.



Interpretan que la primera sesión virtual dejó un “antecedente” en este sentido, que le permitiría a la oposición interpelar a cualquier ministro de Bordet reuniendo 12 votos.

En el ojo de la tormenta estaba la ministra de Gobierno Rosario Romero, por su responsabilidad política en el cuidado de Fátima. Y la sesión era aguardada con expectativa ante el silencio de radio al que se había llamado el conjunto de la dirigencia, pero en particular la del oficialismo. Sesionar en ese contexto hubiera implicado para los diputados peronistas poner el cuerpo en defensa de Romero. Algo que la mayoría de la bancada no estaba dispuesta a hacer.Sin embargo, al día siguiente, cuando estuvo el proyecto para la interpelación a Romero, los diputados Juan Domingo Zacarías, Manuel Troncoso y Ayelén Acosta no firmaron.Luego irrumpió la pandemia, se impuso la cuarentena y el interés público por el caso pasó a un desvaído segundo plano. Pero esas posiciones internas se mantuvieron hasta la sesión de este jueves y provocaron la caída de la interpelación, para la que se requerían 12 votos. Los diputados de Cambiemos suman 14, pero 4 no votaron: Anguiano, Zacarías, Troncoso y Acosta.En la sesión, Acosta buscó justificar su posición argumentando que había impulsado un pedido de informes sobre el caso. Pero quien causó irritación en la interna fue Zacarías. El diputado que expresa la pata peronista de Cambiemos puso de relieve que Romero se había ofrecido (ese mismo martes 10 de marzo) a recibir a la banca opositora para explicar su actuación en el caso.En esos días, cuando aún nadie presumía que vedría una cuarentena obligatoria, el oficialismo evaluó hacer público esa predisposición de Romero al diálogo, como réplica a las críticas opositoras. Pero luego dieron marchar atrás. Valoraron que pagarían menos costo si no entraban en polémicas. Después de todo, ya tenían alguna certeza respecto a que la oposición no reuniría los votos.La supuesta intervención de Frigerio en defensa de Romero es una deducción que hacen en Cambiemos, fundada en la explícita cercanía de Anguiano, Troncoso y Zacarías con el ex ministro del Interior. No es el mismo caso de Acosta, pero su voto en contra la define.¿Por qué Frigerio saldría en defensa de Romero? En Cambiemos afirman que la relación política que entabló el ex ministro del Interior de Macri con el gobernador Bordet no ha muerto con el cambio de gobierno.En el primer mandato de Bordet fueron varias las intervenciones de Frigerio sobre los diputados provinciales de Cambiemos para que voten proyectos del gobernador peronista. Se explicaba en las necesidades de convivencia política que tenía Bordet con un gobierno nacional de otro signo político. En esa lógica, también los diputados y senadores nacionales que Bordet logró controlar levantaron la mano en el Congreso para votar proyectos de Macri resistidos por el kirchnerismo.Pero ahora, con un peronista en la Presidencia de la Nación, las cosas son distintas. O no tanto, en la visión de algunos dirigentes de Cambiemos que reparan en la identidad peronista de Frigerio y su proyecto, junto a referentes como Emilio Monzó, de un nuevo espacio político que contenga a peronistas con perfiles como el que reúne Bordet.En esa visión, es Frigerio el que busca contar con Bordet para el eventual armado de una versión peronista alternativa; un recambio para el caso de que la crisis no logre ser superada por el frente en el poder.