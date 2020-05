Redacción de Página Política De la

play pause stop Mudo Volumen Volumen Máximo Repetir No repetir Moine enojado con el 501 Requiere actualización Para poder reproducir estos archivos es necesario que actualice su navegador o actualice el Para poder reproducir estos archivos es necesario que actualice su navegador o actualice el Flash plugin Moine enojado con el 501

Un audio del ex gobernador, propietario de hoteles actividad recientemente habilitada, se hizo viral en las últimas horas.El dirigente cuenta que el hijo ¿Mario? le envió fotos luego de pasar por el, en la esquina de Alameda de la Federación y Santiago del Estero, donde observó que estaba con una cantidad de gente no recomendable por las autoridades en el marco de la cuarentena por el coronavirus.El empresario aprovechó para quejarse de la planta de empleados estatal, su especialidad, para decir que con la cantidad de trabajadores que hay “no puede ser que no haya 50” para controlar estas cuestiones.A continuación, la respuesta, del responsable del bar que habló con Moine: