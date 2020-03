Redacción de Página Política De la

El vice presidente segundo de la Cámara de Diputados puso de relieve que en una provincia “faltan insumos básicos en la salud pública, las escuelas dependen muchas veces de los municipios para cosas primordiales como que les corten el pasto o que desinfecten. Lo mismo sucede con los caminos rurales, que han quedado a cargo de las municipalidades”.“Entonces, tengo que decir que me enoja pensar que en este contexto Bordet gasta semejante cifra en garantizarle la ganancia a una empresa mientras hace un impuestazo que le mete la mano en el bolsillo a todos los entrerrianos”, comparó.“Entendemos que el automovilismo es una pasión, sabemos que genera movimiento turístico, lo que permite que miles de personas concurran a esos eventos. No estamos cuestionando que el Estado apoye al deporte en general, ni al automovilismo en particular. Lo que estamos planteando es que en una provincia transparente no pueden existir contrataciones directas por semejantes sumas de dinero”, precisó el legislador de Juntos por el Cambio.Aclaró que no va debatir “sobre el negocio de Fadra, pero sí queremos hacerlo sobre las condiciones que acepta el Estado provincial. Porque esta fundación recibe los aportes del Estado, se queda con la plata de las entradas, vende el merchandising, y además factura los derechos de publicidad y transmisión de cada carrera. Podríamos decir que así es fácil hacer negocios en la provincia, ya que no hay manera de que pierdan”, ironizó.Finalmente el Legislador de Juntos por el Cambio sostuvo: “además quisiéramos saber qué otros entes autárquicos financian con publicidad estas carreras, ya que pareciera que se llevan mucho más dinero aún de los 21 millones que el gobernador les da”.