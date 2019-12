Maneiro, Acosta, Viola, Rotman, Bagnat, Schild, acompañaron a Vitor en rueda de prensa.

En la rueda de prensa que ofreció este martes para difundir su labor legislativa, el legislador de Paraná destacó el entendimiento que mantiene con dos diputados electos por la UCR: Julián Maneiro (Secretario de gobierno del intendente de Crespo, Darío Schneider) y Uriel Brupbacher (intendente de Viale) con quienes “hemos trabajado muchísimo en el departamento Paraná” y, en los próximos cuatro años “no me veo trabajando sin ellos”.“Tanto en lo legislativo como en las cuestiones políticas, creo que Cambiemos ha emprendido un camino” de continuidad, que no impide que “cada uno mantenga su identidad”, subrayó Vitor al ratificar que junto a Maneiro están terminado de redactar el reglamento interno del interbloque.El dirigente de Crespo, que lo acompañó en la rueda de prensa, reforzó la idea: “Hay que dejar en claro que Cambiemos está firme y no se divide. Y que vamos a seguir ampliándolo”. Recordó que en el Congreso de la Nación el funcionamiento del interbloque –que preside Mario Negri- no presenta objeciones en este sentido.Para el próximo período, Vitor se mostró “optimista” y subrayó que la Legislatura entrerriana “tiene una deuda pendiente con la sociedad: los contratos truchos, resoluciones que restringen el acceso a la información pública, el presupuesto de la Cámara que es groserísimo. Hay alguien que se lleva la plata y no somos precisamente nosotros”, denunció.De los 100 proyectos de ley presentados por Vitor, Cambiemos logró que sólo seis se convirtieran en ley. Entre ellos, destacó como los más importantes al que elimina los gastos reservados y el que logró el 82% móvil para los jubilados de la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario.Hubo cuatro proyectos con media sanción. "El más importante es el de los autos oficiales, creemos que hay mucho abuso con los autos oficiales. Hay más de 1300 autos oficiales y vemos que los funcionarios lo usan para cuestiones particulares”. También con media sanción están el proyecto de emergencia agropecuaria y el de compre entrerriano.Dentro de los proyectos que no han sido tratados destacan los que tienen que ver con “la transparencia y la institucionalidad”, que han sido “uno de nuestros ejes centrales” y donde la provincia presenta “un gran atraso”.Entre los proyectos pendientes, con los que Vitor insistirá en los próximos cuatro años, se encuentran:Acceso a la información pública. Para “saber en qué se gastan los recursos del Estado”.Reglamentación de los fueros. “Hubo tres pedidos de desafuero a Urribarri que ni siquiera fueron tratado” y “no pueden funcionar como una garantía de impunidad y un privilegio”.Proyecto anti nepotismo. Para prohibir nombrar parientes en planta y obligar el acceso por concurso.Financiamiento de partidos políticos. Para que haya un “sinceramiento” y “transparencia” para conocer los aportantes.Arrepentido colaborador. Para “quebrar la cadena de impunidad”.Protección especial de delitos complejos. Para garantizar a testigos un programa de protección. Se incluyen la figura del agente encubierto.Ley de contrataciones. Modificarla para evitar la cartelización de la obra pública. Que los pliegos no se compren.Resarcimiento a quien aporte información fehaciente en investigación en delitos por corrupción.Asistencia a la víctima. Para atender situaciones de vulnerabilidad.Banco de alimentos. Para evitar su derroche y darle un destino solidario.Ley de góndolas. Para garantizar la presencia de tres o cuatro marcas y abrir una puerta a la comercialización de la producción entrerriana en las grandes cadenas.Control del recién nacido. Con un análisis obligatorio.Consejo Económico y Social. En manos de la oposición, como en Buenos Aires y Santa Fe. Para fijar políticas públicas a mediano y largo plazo en temas como desnutrición. “Es inmoral que a 10 cuadras del centro haya hermanos nuestros desnutridos”, remarcó Vitor.Creación de una comisión bicameral para revisar el contrato de agente financiero con el Bersa y que se fijen las pautas de la próxima licitación. El contrato vence en diciembre de 2020, por el que el estado entrerriano “paga la friolera de 700 millones” de pesos anuales. Lo que implica el doble del presupuesto destinado al conjunto de las juntas de gobierno de la provincia. “Esto se debe terminar en lo grosero y leonino del contrato y en el mal servicio que se presta”, remarcó el diputado que en estos cuatro años ha insistido –casi en soledad- con este tema.Proyecto de consorcio camineros. “El que más pude trabajar en toda la provincia y que me identifica”, definió Vitor. “Hubo un reclamo permanente de productores, docentes, comerciantes. Uno siente una frustración como legislador”, por no haber obtenido la sanción.