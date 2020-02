Caja de Jubilaciones

Año clave para el Bersa El contrato de agente financiero con el Bersa va a ser central este año, porque vence en septiembre. En particular para Vitor, que ha sido el legislador que más puso el acento en este tema. “Tiene que ver con todos los entrerrianos: los estatales, que pagan tasas siderales; los empleados del banco, que han reducido 250 cuando hay muchos lugares de la provincia donde todavía el banco no está presente; los jubilados, que reciben un mal servicio; los sectores de la producción que no tienen un lugar donde financiarse a tasas razonables”, que podría otorgar por su posición dominante respecto de otras entidades.



Vitor es autor de una iniciativa que crea una comisión bicameral para que evalúe en qué medida el Bersa cumplió con el contrato de agente financiero de la provincia, y para que se fijen las condiciones para una nueva licitación. “Es fundamental que no haya más condiciones leoninas”, remarca.

Eso es, al menos, lo que afirma Esteban Vitor cuandolo consulta. “Nosotros vamos a poner el ojo en el control del gasto”, anticipa el jefe de la bancada del PRO.El 18 de diciembre, en la última sesión del año y primera de la actual gestión, los diputados provinciales avalaron la suspensión del Consenso Fiscal, que detuvo por un año la reducción de impuestos acordada por el anterior gobierno nacional con las provincias. “Eso implica que la provincia va a recaudar 4 mil millones de pesos más. Y vemos que hay muchos nichos en los que se malgastan los recursos del estado”, advierte el diputado de Paraná.“El Presupuesto provincial tiene muchas partidas que no están desagregadas y que hace que muchas veces resulte difícil saber en qué se proyecta gastar la plata. Vemos, por ejemplo, que en los entes descentralizados hay muchos recursos que hay que revisar en que se gastan, por caso en el Túnel, Enersa, el Instituto del Seguro, el Iafas, el Instituto Becario, la Cafesg”, enumera.Vitor considera necesario hacer foco también en la Uader. “La última vez que hablé con el Gobernador me dijo que le preocupaba la situación de la universidad provincial. Su creación fue una muy buena decisión del exgobernador (Sergio) Montiel, porque facilitó el acceso a determinadas carreras, pero no puede haber abusos con las horas cátedras, donde sabemos que hay muchos desmanejos”.En Vialidad propone “barajar y dar de nuevo”. Insiste con su proyecto de ley de consorcios camineros que hasta ahora no ha prosperado, aun cuando el Gobernador ha manifestado su apoyo. “Es una cuenta pendiente, son los caminos de tierra que tienen que ver con la producción, pero también la salud, la vida social de un 20% de los entrerrianos”, destaca.“Nos preocupa mucho también los problemas en Salud y Educación tanto en infraestructura como en la gestión de la mayoría de los hospitales”, acota.“La historia dice, sobre todo cuando se repiten los mandatos, que poco se concreta de los anuncios que tienden a ordenar el Estado”, responde Vitor, cuando se lo consulta por las señales que emanan del oficialismo para, en apariencia esta vez sí, empezar a corregir el histórico y creciente déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.“Hay derechos adquiridos sobre los que no se puede avanzar. Había versiones que por un año no saldría ninguna jubilación y eso no se puede hacer. Lo único que conseguiría es llenar de juicios y más gasto a la provincia”, aclara.A juicio del legislador de Cambiemos, es necesario trabajar “de modo sincero entre las distintas fuerzas políticas” para “definir de qué manera hacemos sustentable a la Caja sin afectar los derechos que tienen los trabajadores que han aportado toda su vida”.Sugiere, en tal sentido, estudiar los regímenes especiales y la forma en la que se determinan algunos beneficios, con "reglamentaciones muy laxas", por ejemplo para acreditar una convivencia.“Hay que hacer un sinceramiento y se tienen también que hacer responsables de por qué se ha llegado a esta situación. También hay que decir que durante el gobierno de Mauricio Macri, que tanto se ha criticado, la Nación se hizo cargo del 55% del déficit de la Caja”, recordó.