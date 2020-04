Redacción de Página Política De la

Sector productivo

Como presidente de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, Vitor fue parte de la reunión que el gobernador Gustavo Bordet mantuvo el miércoles a la tarde con los jefes de los bloques políticos de la Legislatura., el legislador de Juntos por el Cambio contó que en ese encuentro le planteó al Gobernador su posición: “La situación fiscal viene empeorando desde el 2018 y nosotros lo venimos marcando sistemáticamente. El gobierno no se entera, no le pone límite al gasto y así nos está llevando a una situación de desborde fiscal en sólo dos años”.“No entiendo cómo Bordet no conformó un fondo de contingencia, pese al permanente aumento de la presión impositiva que ahoga al sector productivo entrerriano. Y encima, con el default nacional se agrava la posibilidad de tomar préstamos por parte de la provincia. El Gobernador debería estar preocupado por el futuro de los entrerrianos y sin embargo no tomó las previsiones mínimas necesarias”, reprochó.Vitor marcó que “hubiera sido un buen gesto reducir la planta de personal político, ya que mientras que la provincia de Córdoba tiene sólo 200 cargos políticos y Santa Fe 512, Entre Ríos tiene 838. Entonces nosotros nos preguntamos ¿cómo se entiende que con menos de la mitad de la población tengamos 4 veces más cargos políticos que Córdoba?”“No se entiende cómo en este gravísimo contexto el gobierno haya seguido aumentando los cargos políticos. En diciembre de 2015 eran 590 cargos y en diciembre de 2019 ya había 838, lo que equivale a un 42 % de aumento. Además desde que empezó el 2020, siguen los nombramientos por lo que ahora son aún más”, acotó.“No vamos a permitir que se hagan los distraídos, tenemos que mirar a todos los sectores productivos que están siendo duramente golpeados en esta pandemia. No se les puede seguir pidiendo sacrificios a los mismos que desde hace años son los que mantienen al sector público. El Gobernador tiene la oportunidad de tener un gesto de estadista y poner urgentemente a ordenar las cuentas públicas”, planteó el diputado de Paraná.Prometió luego “seguir siendo fieles custodios de los recursos de nuestros municipios, de cualquier color partidario, porque son los municipios y las juntas de gobierno los que deben dar las respuestas más inmediatas a los vecinos, incluso en aquellas áreas que le corresponden a la provincia”.Consideró un “gravísimo error” dejar librado a la “discrecionalidad manifestada por el Gobernador respecto al envío de los recursos extras que están llegando de la Nación”.“Ese dinero debería distribuirse acorde con los índices de coparticipación de cada municipio y comunas, ya que el amiguismo político y la falta de un mecanismo objetivo haría sufrir a entrerrianos que viven en municipios no acólitos”, subrayó.Vitor comentó que en la reunión del miércoles Bordet “marcó como un mérito que el gobierno no tiene deudas con los proveedores y descartó de raíz la posibilidad de emisión de cuasimonedas. Esto por supuesto que nos parece bien, pero también sabemos que es absolutamente insuficiente dada la grave situación en la que se encuentran las arcas provinciales”.“Bordet debe hacerse cargo que es gobernador hace más de 4 años y es su responsabilidad controlar el gasto porque de lo contrario, este año podría cerrar con un déficit de 45.000 millones de pesos; es decir que estaríamos casi peor que en la crisis del 2001”, concluyó.