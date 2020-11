Redacción de Página Política De la

“Queremos conocer el estado actual de la ejecución del presupuesto en obra pública y dado que no se publican los datos completos, es obligación de Vialidad brindarlos para informar a todos los entrerrianos” señaló el diputado de Cambiemos.El jefe de la bancada de PRO solicitó información sobre los certificados de obra emitidos y de aquellos certificados con cancelación pendiente a la fecha del pedido de informe. “Si hay remanentes financieros y no se están pagando los certificados en tiempo y forma se pondría de manifiesto la ineficiencia en la administración de los fondos y eso es inadmisible”, señaló.Vitor solicitó que se especifiquen los fondos transferidos efectivamente a cada una de las Zonales durante el 2020. “Si la plata no llega a quienes tienen la responsabilidad de mantener los caminos y se queda toda guardada en Vialidad, nunca podremos poner de pie nuestra provincia”, indicó el diputado.Finalmente, Vitor pidió información sobre las multas por infracciones de sobrecarga en las rutas y caminos provinciales realizadas, con detalle de montos desde el 2015 hasta la fecha del pedido de informe y pidió que se detalle la relación porcentual entre las multas realizadas y la recaudación de las mismas.