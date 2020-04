Sobreprecios

El legislador del PRO hizo notar que el decreto 361/20 MS carece de notas sobre la publicidad y difusión que habitualmente rodean a los procesos licitatorios, lo que permitiría una mayor discrecionalidad en la elección de los contratistas y en el manejo de los dineros públicos.Por ello, Vitor solicita que las publicaciones estén on line durante 30 días, dentro de los cinco de notificado el acto de adjudicación y que además se difunda en el Boletín Oficial durante un día, dentro de los diez días de notificado el acto de adjudicación.Además, el proyecto establece que las contrataciones directas, contengan mínimamente la descripción de los bienes o servicios adquiridos; cantidades o plazo de prestación de los servicios; monto unitario o por ítems y total de la contratación. Identificación completa de los proveedores adjudicados, ítems adjudicados a cada uno, monto de los mismos y plazo de entrega de lo que se trate.En otro artículo señala que “en ningún caso podrán contratarse directamente con proveedores que se encuentren sancionados por la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia y que los empleados o funcionarios del Estado que no acaten esta norma, serán considerados como quienes cometen falta grave.El presidente del bloque PRO afirmó que este proyecto busca evitar que se repita en la provincia lo que sucedido en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuando pagaron un considerable sobreprecio en la compra de alimentos de primera necesidad para abastecer a los sectores más vulnerables.El legislador recordó que, al ser publicada la información y advertida la situación por la sociedad y el periodismo, se pudo frenar ese perjuicio contra las arcas públicas; por eso es tan importante la difusión en tiempo y forma de los actos de gobierno.“Entre Ríos carece de una norma en este sentido y el gobierno provincial demora inusitadamente la publicación de sus actos administrativos, los cuales además publica de modo incompleto omitiendo, por ejemplo, la importante y transcendental información contenida en los anexos, algo que vengo reclamando mediante proyectos desde hace mucho tiempo”, dijo Vitor.A título de ejemplo, Vitor mostró movimientos realizados por la provincia publicados luego de meses y en otros casos años después.“Si se toma el boletín oficial del día 6 de abril de 2020, se publican los decretos Nº 3138 y 3139 MCYC, de fecha 10 de octubre de 2019, a través de los cuales se aprueban contrataciones directas, por vía de excepción, realizadas por el Ministerio de Cultura y Comunicación en concepto de publicidad. Según órdenes de publicidad emitidas por el Ministerio competente los anexos no están contenidos en la publicación por lo que se desconocen quienes han sido las empresas beneficiarias de estos avisos y la razón de su ocultamiento”, remarcó.