Antecedentes

Otro artículo refiere a la publicidad que se debe dar de los informes contestados, en la página web de la cámara requirente, así como también la carátula y sentencia de los juicios que se hubieran iniciadoEl proyecto del diputado Vitor se basa en preceptos de la Constitución provincial y alcanza a organismos descentralizados, entidades autárquicas, instituciones y reparticiones autofinanciadas o no; que tengan asignada tal condición por su respectiva ley o norma de creación.Incluye a organismos responsables de la seguridad social para el personal del sector público provincial; organismos estatales que tienen a su cargo actividades relacionadas con la explotación comercial y la explotación y/o fiscalización de juegos de azar.También comprende a entes reguladores de los servicios públicos, a todas las organizaciones empresariales en las que el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones básicas para su conducción y las organizaciones privadas, en lo atinente a subsidios, aportes, o fondos otorgados por el Estado Provincial, a través de sus distintas jurisdicciones.En cuanto al Poder Judicial, involucra a sus distintas jurisdicciones como las del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, reparticiones, órganos, instancias, unidades y dependencias, además de otras entidades u organismos públicos, o con participación o intervención estatal que existan en la actualidad o puedan crearse en el futuro.El presidente de la bancada de diputados de PRO recordó en los fundamentos, las presentaciones que en ese mismo sentido realizaron en el período anterior, los entonces diputados, Rosario Romero, Horacio Fabián Flores y Jorge Monge, que fueron archivados por la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara de Diputados."El tratamiento del presente proyecto resulta hoy impostergable para nuestra sociedad, que interpela con particular énfasis a los poderes públicos, reclamando mayor transparencia, publicidad de los actos y respuestas enmarcadas en principios de buen gobierno", remarcó Vitor.El legislador citó la obra 'Constitución de Entre Ríos: comentada, concordada, antecedentes, jurisprudencia', del ex diputado nacional radical Jorge Marcelo D’Agostino, donde hace referencia, entre otros aspectos, a "la obligatoriedad de brindar información sobre asuntos públicos y por ende políticos, con la finalidad de posibilitar la buena reforma de la legislación y el diseño de políticas públicas".