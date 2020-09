Redacción de Página Política De la

El legislador de PRO –que efectivamente ha sido quien más ha batallado por modificar el contrato de agente financiero- se preguntó “justo ahora, después de que se cerró el proceso del agente financiero, vienen con esto de cobrar intereses de los depósitos judiciales”.“Ese punto estaba considerado en el proyecto de ley que presenté este año y que el oficialismo se negó a tratar. Además, se lo dijimos muchas veces al ministro que era un despropósito. Le pedimos que hiciera como Santa Fe, donde además de que (Sebastián) Eskenazi cobra menos comisiones, el Banco Municipal de Rosario se reservó el 50% de los depósitos, lo que muestra claramente la rentabilidad del tema”, recordó.Finalmente, el diputado opositor ironizó: “¿El Estado se dio cuenta el miércoles pasado que el Bersa tenía todo ese dinero guardado? ¿Para dónde estaba mirando antes?”.“En situaciones así me surge la duda si son lerdos o si hay mala intención, porque no puedo creer que no se hayan dado cuenta antes. El lunes el gobernador (Gustavo Bordet) le regaló por 15 años el contrato de agente financiero al Bersa, nosotros hace cinco años que venimos hablando de esto, el miércoles lo planteamos en la Cámara y este lunes el Superior Tribunal hace el pedido. Sinceramente no puedo creer estas cosas”, lamentó.