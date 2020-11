La anterior

Se concentrarán alrededor de las 17 horas en la zona del Monumento a Urquiza y desde allí marcharán a la Casa de Gobierno, la sede central del poder político de Entre Ríos, como para que quede claro hacia quien va dirigido el planteo.La presión apunta a los 12 representantes entrerrianos en el Congreso de la Nación (9 diputados y 3 senadores) que son los que tienen que votar el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández.En el caso de Entre Ríos, la manifestaciones a favor o en contra del aborto cobran aún más sentido si se toma en cuenta que hay dos senadores que todavía no fijaron posición: la radical Stella Olalla y el peronista Edgardo Kueider. Justo en la Cámara donde la pulseada está más discutida y podría repetirse lo ocurrido en 2018, cuando el proyecto de legalización fue rechazado.Los 10 legisladores restantes se dividen del siguiente modo: 6 a favor (los diputados radicales Atilio Benedetti, Jorge Lacoste y Gabriela Lena; y los peronistas Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Marcelo Casaretto) y 4 en contra (el senador del Pro, Alfredo De Ángeli; los diputados de la misma fuerza, Gustavo Hein y Alicia Fregonese, más la diputada peronista Mayda Cresto).Pero la distinción política entre quienes respetan más o menos las restricciones sanitarias quedó desdibujada luego de la caravana que protagonizó el PJ y sus socios en el Frente de Todos para el Día del Militante Peronista, el pasado 17 de noviembre.La última manifestación importante de los pañuelos celestes fue el 23 de marzo de 2019. Un año antes de la pandemia y a las puertas del año electoral, marcharon por la costanera baja de Paraná para pedir a la ciudadanía que no vote por los dirigentes que estaban a favor del aborto.La concentración fue tan numerosa como colorida. Bajo la consigna “con aborto no te voto”, se montó una urna gigante, junto a la cual los manifestantes se tomaban fotografías sosteniendo un sobre electoral, también gigante, de color blanco y celeste, con el logo “Salvemos las 2 vidas”. Al costado de la urna, la gente tomaba fotos también a la impresión de un flyer donde se alistaban los precandidatos individualizados con celeste y verde, según la posición que hayan adoptado ante la legalización del aborto.Sin embargo, la magnitud de esa movilización fue menor a la que había ocurrido un año antes, en marzo de 2018, en el mismo lugar y con el mismo recorrido. Y también fue menor la presencia de dirigentes políticos y de curas.El motivo pudo haber sido el mismo: la de 2018 fue una movida en contra de una ley que se estaba por debatir en el Congreso. La de 2019, en cambio, apuntó a orientar el voto, específicamente a castigar a los candidatos que se hubieran manifestado a favor de la legalización del aborto. Muchos políticos y curas prefirieron no meterse en ese problema.En su contexto político, la caravana de este sábado se parece más a la manifestación de marzo de 2018. Aunque ahora, ya con los datos de los votos en el Congreso de 2018, se sabe que el margen de presión se reduce a Kueider y Olalla. Sólo dos votos, pero que si resultaran celestes podrían hacer repetir la historia de hace dos años.