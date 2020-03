Legislatura

En la familia del diputado de Paraná, la pandemia remueve un viejo dolor. “En 1956 mi hermanita de dos años y medio murió de poliomielitis por falta de vacunas. Yo tenía 6 años, vivía en calle Urquiza, pasando Mendoza, donde nacimos. En 25 de Junio al final estaba el centro de salud y mi mamá iba todos los días con la nena a buscar la vacuna, que nunca llegó”, evoca, con tristeza. Y reflexiona: “No es de ahora el Estado ausente. Y el Estado somos nosotros, los dirigentes que hemos tenido la responsabilidad de administrar en determinados estamentos. Además, hay que decirlo claramente: mucha de esta plata que falta hoy para hospitales, camas de terapia intensiva, respiradores se los llevó la corrupción”.En su aislamiento, Zacarías se impuso una rutina. Se levanta temprano, a eso de las 6. Y cumple con un circuito de gimnasia que delineó dentro de su departamento y que le insume una hora diaria. Después ordena, limpia, concina, como todo el mundo. Y le dedica unas horas a preparar Derecho Internacional, una materia de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales, que inició el año pasado, y que espera poder rendir en el turno de julio. “También leo otras cosas y miro alguna película y me mantengo informado a través de páginas de noticias, de radio y televisión. Además, hago un seguimiento a través de los compañeros más jóvenes que trabajan en actividades sociales en la provincia y en Paraná”, cuenta.El diputado de Cambiemos es de los que cree que la pandemia impondrá una revisión global. “Luego de esta crisis en el campo de la salud vamos a tener que observar que hay un modelo capitalista en crisis. Tenemos falencias tremendas en la cobertura médica, no por culpa de los trabajadores de la salud sino de un Estado ausente. Hay un 40% de argentinos que viven del día a día en la actividad informal, a lo que se suma la crisis habitacional, los problemas de falta de agua, cloaca. Esta crisis nos va a llevar a replantear este capitalismo deshumanizado y este Estado alejado de las cosas fundamentales que tiene que asistir: la educación, la salud y la seguridad”, reflexiona.A su juicio, los problemas para hacer cumplir la cuarentena se explican por lo mismo. “La sociedad no acompaña en algunos casos por dos motivos: falta de conciencia o de educación y falta de trabajo formal y necesidad de trabajar. Nadie quiere morir, hay necesidades y falencias concretas”.Cuandolo contactó para esta nota, el viernes por la tarde, Zacarías terminaba de redactar un pedido de informes a la ministra de Salud de la provincia Sonia Velázquez, para saber si todos los centros asistenciales de la provincia están recibiendo en tiempo y cantidad suficiente las vacunas correspondientes al año 2020 para gripe y neumonía, teniendo en cuenta que el valor de esas vacunas llega en las farmacias a 2.500 pesos cada una.“Hay una sociedad con necesidades concretas a la que tenemos que brindarle una atención totalizadora sobre este tema. Se viene la época invernal, hay que evitar que al coronavirus no se sumen estas enfermedades”, advierte.Al menos hasta el viernes, Zacarías no tenía novedades sobre la puesta en funcionamiento de la plataforma virtual sobre la que se apoyará la Cámara de Diputados para desarrollar la actividad legislativa durante la cuarentena.En cuanto esa herramienta esté disponible -oficialmente se informó que será la semana que viene- planea reunir a la comisión que preside, Asuntos Cooperativos y Mutuales, que integran cuatro diputados más: José Kramer, Reynaldo Navarro y Gustavo Zavallo por el oficialismo y la radical Sara Foletto por Cambiemos.