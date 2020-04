Redacción de Página Política De la

- los informes epidemiológicos y del Comité de Emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus.Este martes, los legisladores del oficialismo de ambas cámaras emitieron un comunicado conjunto sentando posición sobre la labor parlamentaria: sesionar de manera virtual.“A la propuesta de sesionar a distancia la hicimos nosotros, el interbloque de Juntos por el Cambio”, recordó. Fue “durante el mes de marzo, en una reunión que mantuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados (Ángel Giano) y el Gobernador Gustavo Bordet”, mencionó. “No hay motivo para cambiarla”, acotó.La iniciativa preveía que los presidentes de los bloques estén presentes en el recinto junto con las autoridades de la Cámara y, a través de videoconferencia, los demás legisladores, detalló.“Fue aceptada unánimente”, resaltó y puso como ejemplo la experiencia de Mendoza, provincia gobernada por el radicalismo, donde a través de una sesión virtual se votó la ley de emergencia.“Tenemos que hacerle saber a la sociedad que como funcionarios públicos somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. La sociedad nos está dando el ejemplo a nosotros: hay comercios cerrados, trabajadores sin trabajo, personas que no pueden pagar sus tributos, chicos que no pueden ir a la escuela, madres enfermeras o policías que no tienen dónde dejar sus hijos”, detalló.“La mayoría de los legisladores viven en otros lugares de la provincia, tienen que viajar, junto con sus colaboradores, tiene que estar el personal de la Cámara”, describió. No cumplir con la cuarentena sería dar el mismo ejemplo que da (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro, que se expone ante la opinión pública”, mencionó.Y agregó: “Me llama la atención que el comité radical provincial esté sesionando a través de videoconferencia y pida a la Legislatura y al Poder Judicial que trabajen a pleno”.