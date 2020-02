Redacción de Página Política De la

cuestionó la situación económica y financiera de la provincia.Zavallo aseguró que “si hicieran una autocrítica de las políticas que ellos llevaron adelante cuando fueron gobierno, ayudarían mucho más a la democracia elevando el nivel de sus propuestas. Sino parece que proponen lo que ellos mismos no hicieron”. Remarcó que los radicales de Juntos por el Cambio “se paran en la vereda de enfrente, que es el rol que les dio la ciudadanía, pero sin hacerse cargo de nada”.“Hablan de subas en los impuestos sin recordar que no dijeron absolutamente nada cuando Macri permitió la suba de los servicios de transporte, luz y gas; y sin dar cuenta de los cuatro años que gobernaron el país y que nos llevaron a esta situación. Pese a sus promesas de campaña, Macri dejó mayor presión fiscal que cuando asumiera”, señaló el legislador justicialista.En ese marco, citó lo que el mismo presidente del bloque Juntos por el Cambio dice en sus declaraciones respecto a que los intendentes de su espacio que están “acomodando las tasas en función del proceso inflacionario y para poder cumplir con las obligaciones mínimas”.“Miden con distinta vara. Hablan de déficit en la administración provincial y le exigen al gobernador que tome medidas, pero no hace referencia a lo que pasa en los municipios gobernados por Cambiemos”, cerró.