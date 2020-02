Redacción de Página Política De la

“Venimos trabajando en equipo, esta es la segunda reunión que mantenemos. Como es de público conocimiento, hoy la Defensoría del Pueblo se encuentra acéfala, nos encontramos con un vacío legal en este sentido. La ordenanza no prevé cómo debería funcionar la defensoría si no hay un defensor designado y cómo debería procederse en este caso”, explicó la presidenta del Concejo Deliberante.Y remarcó: “Lo que queremos lograr es que la Defensoría, que para nosotros y toda la ciudadanía es una institución de suma importancia, pueda seguir funcionando y seguir prestando servicio a los paranaenses”, remarcó.En este sentido, Zoff adelantó que desde el cuerpo deliberativo se está trabajando en un proyecto de decreto en el cual queda expuesta la particularidad de esta situación, y añadió: “Lo que queremos es trabajar en conjunto para que quede en claro qué funciones puede desarrollar cada una de las personas que hoy se desempeñan en la Defensoría. De tal manera, la finalidad es que no haya ningún tipo de dudas respecto a las acciones o tareas que pueden continuar realizando los empleados, a fin de dar respuestas a los vecinos, pero evitando incurrir en el uso de facultades que son propias de la figura del defensor/a del Pueblo”.Más adelante dio la otra noticia: “Respecto a la cuestión de fondo, la idea es llamar a concurso con la intención de que quienes se hayan presentado en el concurso anterior puedan hacer valer ese antecedente, para no tener que presentar nuevamente toda la documentación”, indicó.Y agregó que “lamentablemente respecto al resto de los pasos, no queda otra alternativa que hacerlos otra vez, porque hay un nuevo cuerpo de concejales que tienen que escuchar las exposiciones de los postulantes”. Esto implica las audiencias y las instancias de oposición.Por su parte, Horacio Gaitán manifestó que esta institución “sigue funcionando normalmente en cuanto al reclamo individual de cada ciudadano afectado en sus derechos civiles”.“Lo que no tenemos es la representación de la institución por parte del defensor/a en situaciones de interés colectivo o general”, explicó.Más adelante, aseguró: “En lo que se refiere a los reclamos individuales, es decir problemas con el servicio público o cualquier otra situación que se pueda llegar a dar, los estamos recibiendo. De hecho hemos recepcionado 118 reclamos de ese tipo durante el mes de enero, además de las mediaciones que se han realizado”.Por su parte, Chausovsky, declaró en el mismo sentido que Gaitán, al afirmar que “la Defensoría del Pueblo y el Centro de Mediación se encuentran atendiendo de forma normal. Es decir, se tramitan los pedidos de mediación y los reclamos de los ciudadanos”.“Estamos viendo cómo mantener la mejor funcionalidad de la institución, no estando la figura del defensor/a del Pueblo”, concluyó.Vale destacar que participaron también de la reunión, el secretario parlamentario del Concejo Deliberante de Paraná, Gerardo Pastor, y los asesores de Presidencia del Concejo, Irene Esquivel y Mariano Latini.